Kanada’da demir yolu sevkiyatları Eylül ayında %0,9 düştü

Salı, 30 Kasım 2021 10:13:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları, bu yılın Eylül ayında, yıllık %0,9 düşüş gösterdi.

Eylül ayında, toplam taşınan yüksek seviyesi, beş yıllık Eylül ayı ortalaması 31,5 milyon ton seviyesine yaklaşırken, enerji ürünleri yüklemelerindeki ve ABD’den gelen demir yolu trafiğindeki artış, tarım ve gıda ürünleri yüklemelerindeki düşüşü dengeledi.

Hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerindeki azalma nedeniyle, Eylül ayında, toplam demir yolu trafiği hafifçe geriledi. Ağustos ayında kaydedilen %2 artışın ardından, intermodal olmayan navlun yüklemeleri çoğunlukla, bazı tarım ve gıda ürünlerinin yüklemelerinde devam eden düşüşlere bağlı olarak yıllık %2,5 düşüşle 24,1 milyon ton oldu. Ayrıca, demir cevheri ve konsantraleri yüklemeleri yıllık %5,9 düştü.

Bazı enerji ürünlerinin yüklemelerindeki artış, küresel ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte devam etti ve yakıt tüketimi ile sanayi üretiminde artışlar kaydedildi. Kömür yüklemeleri, Ağustos ayında kaydedilen yıllık %32,9 artışın ardından yıllık %22,1 yükseldi. Söz konusu artış, Asya piyasalarında endüstriyel enerji talebinin güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Söz konusu ayda, demir ve çelik, birincil ürünler veya yarı mamul yüklemeleri üst üste sekiz ay yıllık artış kaydetmiş oldu. Söz konusu yüklemeler, Ağustos ayında kaydedilen yıllık %111,6 artışın ardından yıllık %73,9 yükseldi. Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, birincil metal imalat satışları, Eylül ayında, yıllık %37,9 arttı.

Aynı anda, konteyner bazlı intermodal yüklemeleri, üst üste on bir ay artış göstermenin ardından yıllık %5,2 düşüşle 3,1 milyon ton seviyesine geriledi.

Söz konusu düşüş, konteyner sıkıntısı ve limanlardaki yoğun dahil olmak üzere tedarik zincirinde kısmen devam eden dar boğazların, taşımacılık sektöründe aksamalara neden olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, Kanada tüketim malları ithalatının, Eylül ayında, üst üste üç ay yıllık bazda gerilediği öğrenildi.

Konteyner sıkıntısına, limanlardaki yoğunluğa ve British Columbia’da Kasım ayında meydana gelen selin demir yolu trafiğinde yol açtığı aksaklıklara bağlı olarak internmodal navlun yüklemelerindeki düşüşün sürebileceği düşünülüyor.

ABD’den gelen demir yolu trafiği, Eylül ayında, yıllık %15,5 artışla 3,7 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste yedi ay artış göstermiş oldu. ABD’den gelen demir yolu trafiği, toplam taşınan yük seviyesindeki düşüşü dengelemeye yardımcı oldu.