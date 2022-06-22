Kanada’da demir yolu sevkiyatları Nisan ayında %1,2 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 09:50:54 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Nisan ayında yıllık %1,2 düşüşle 31,3 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste sekiz ay yıllık bazda düşüş kaydetmiş oldu.

Toplam tonaj 31,4 milyon ton seviyesinde olan beş yıllık Nisan ayı ortalamasına yakın bir seviyede yer aldı. Enerji ürünleri yüklemelerindeki artış tahıl yüklemelerindeki önemli düşüşleri dengeledi.

Hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerinde kaydedilen düşüşler Nisan ayında sevkiyatların yıllık bazda azalmasına yol açtı.

Söz konusu ayda intermodal olmayan navlun yüklemeleri başta tahıl olmak üzere tarım ve gıda ürünlerinde meydana gelen büyük düşüşler nedeniyle yıllık %4,6 düşüşle 24 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Öte yandan demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri bir önceki ay kaydedilen yıllık %12,6 artışın ardından Nisan ayında %7,9 yükseldi. Aynı ayda demir çelik ürün yüklemeleri son 15 ayın 14’ünde yıllık bazda artış göstermiş oldu. Nisan ayında imalat satışlarının artması birincil metal sektörlerindeki satışların arttığını gösteriyor.

Konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri söz konusu ayda üst üste yedi ay kaydedilen yıllık düşüşün ardından ilk kez arttı. Toplam tonaj yıllık %3,5 artışla 3,3 milyon ton oldu.

Öte yandan ABD’den gelen demir yolu trafiği aynı ayda yıllık %20,2 artışla 4,1 milyon mt seviyesine yer aldı. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Nisan ayı seviyesi olduğu bildirildi.