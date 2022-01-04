Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ekim ayında %1,2 düştü

Salı, 04 Ocak 2022 09:54:41 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları, bu yılın Ekim ayında yıllık %1,2 düşüş gösterdi.

Sevkiyatların hafifçe düşmesine rağmen Ekim ayında, enerji ve çelik ürünleri sevkiyatlarında kaydedilen artışın buğday sevkiyatlarında kaydedilen sert düşüşü dengelemesine bağlı olarak toplam taşınan yüksek seviyesi, beş yıllık Ekim ayı ortalaması 33 milyon ton seviyesine yaklaştı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, toplam demir yolu trafiği, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2 artışla ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %5,2 düşüşle 306,8 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Toplam taşınan yük seviyesinde kaydedilen düşüş, hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal yüklemelerinin de azaldığını gösterdi. Söz konusu ayda, intermodal olmayan yüklemeler başta buğday olmak üzere çoğunlukla tarım ve gıda ürünlerinin yüklemelerinde devam eden düşüşlere bağlı olarak yıllık %2,1 düşerek 25,6 milyon ton seviyesine geriledi.

Şubat ayından bu yana artış gösteren birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri, Ekim ayında %53,7 artış kaydetti. Söz konusu yüklemeler, Eylül ayında %73,7 ve Ağustos ayında %111,3 artış göstermişti.

Üst üste on bir ay artış gösteren konteyner bazlı intermodal yüklemeleri, Eylül ayında kaydedilen düşüşün ardından Ekim ayında da yıllık %14,6 geriledi. Söz konusu ayda yüklenen 3,1 milyon ton, son beş yılın en düşük demir yolu trafiği olarak kayıtlara geçti. Konteyner sıkıntısı ve limanlardaki yoğunluk dahil olmak üzere küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, küresel taşımacılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam etti. Ayrıca, Kanada’nın tüketim malları ithalatı üst üste dört ay yıllık bazda düşüş kaydetti.

ABD’den gelen demir yolu trafiği, Ekim ayında yıllık %15,5 artışla 3,7 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste sekiz ay artış göstermiş oldu.