Kanada’da demir yolu sevkiyatları Kasım ayında %10,4 düştü

Cuma, 28 Ocak 2022 10:16:32 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları Kasım yıllık %10,4 gerileyerek üst üste üç ay yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Ayrıca sevkiyatlar, tam karantina önlemlerinin uygulanmaya başlamasının ardından demir yolu trafiğinin son 11 yılın en düşük seviyesinde yer aldığı 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Toplam demir yolu trafiği Kasım ayında 2015 yılından bu yana kaydedilen en düşüş seviyeye geriledi. British Columbia’da yaşanan sel felaketi nedeniyle buğday sevkiyatlarının düşmesi söz konusu düşüşte etkili oldu.

Kaydedilen düşüşe rağmen 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde, toplam demir yolu trafiği 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %0,9 artışla ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 336 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal yüklemelerin azalması toplam taşınan yük seviyesinde kaydedilen düşüşe etki etti.

Aynı ayda kömür yüklemeleri Ekim ayında kaydedilen %15,1 ve Eylül ayında kaydedilen %22,1 artışların ardından %26,8 geriledi.

Öte yandan, birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri Kasım ayında yıllık %36 artarak üst üste 10 ay artış kaydetmiş oldu. Söz konusu yüklemelerin artış hızı önceki aylara kıyasla yavaşlamış olsa da talebin gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, birincil metal sektörünün imalat satışları da yıllık %47,7 yükseldi.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri yıllık %18,2 düşüşle 2,7 milyon ton seviyesinde yer alarak son altı yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti ve Kasım ayında demir yolu sevkiyatlarında kaydedilen düşüşte etkili oldu. Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri Ekim ayında yıllık %13,4 ve Eylül ayında yıllık %4,5 düşmüştü.

British Columbia’da yaşanan sel felaketi konteyner trafiğini sınırlandırdı. Yaşanan gecikmeler, konteyner sıkıntısı ve limanlardaki yoğunluk dahil olmak üzere küresel taşımacılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam eden küresel tedarik zincirindeki aksamaların artmasına yol açtı.

ABD’den gelen demir yolu trafiği Kasım ayında yıllık %33,2 artışla 3,9 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste dokuz ay artış göstermiş oldu.