Kanada’da demir yolu sevkiyatları Kasım ayında %10,1 arttı

Perşembe, 26 Ocak 2023 09:40:31 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %10,1 artışla 32,1 milyon ton seviyesinde yer aldı. Tahıl yüklemelerindeki yukarı yönlü hareket söz konusu yıllık artışta etkili oldu.

Kasım ayında toplam taşınan yük miktarı hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal yüklemelerindeki yükselişe bağlı olarak yıllık bazda artış gösterdi.

Söz konusu ayda intermodal olmayan navlun yüklemeleri başta tahıl olmak üzere bazı tarım ürünleri yüklemelerinde meydana gele artış sonucunda yıllık %14,6 yükselerek 25,6 milyon ton seviyesine çıktı.

Ayrıca kömür yüklemeleri de yıllık %32,3 artış gösterdi ve bu artış üst üste iki ay kaydedilen düşüşleri dengelemeye başladı.

Aynı ayda demir cevheri ve konsantrelerinin yüklemeleri yıllık %4 düşüşle üst üste iki ay yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Öte yandan akaryakıt ve ham petrol yüklemeleri de yıllık %15,6 düşüşle üst üste altı ay yıllık bazda düşüş gösterdi.

Kasım ayında konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %6,7 artışla 3 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste beş ay yıllık bazda artış kaydetmiş oldu.

Intermodal navlun yüklemeleri artışa rağmen Kasım ayında tüketim mallarına olan talebin zayıflaması nedeniyle nispeten düşük seviyelerde yer aldı. Kanada’nın mal ithalatı ve ihracatı söz konusu ayda hafifçe azaldı.

Ayrıca ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %12,5 düşüşle 3,5 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu.