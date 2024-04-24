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Kanada’da demir yolu sevkiyatları Şubat ayında %4 arttı

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:17:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Şubat ayında yıllık %4 artışla 30 milyon ton seviyesinde yer aldı. Demir cevheri ve tahıl sevkiyatlarının artması yıllık artışa katkı sağladı.

Şubat ayında Kanada’nın batı bölgelerini etkileyen soğuk havalar tren uzunluklarını ve hızını etkilese de toplam kargo tonajı Şubat ayı için 5 yıllık ortalama olan 27,3 milyon tonun üzerinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda intermodal olmayan yüklemeler yıllık %4,8 artışla 23,7 milyon ton seviyesinde yer aldı. Demir cevheri ve konsantresi yüklemeleri ise yıllık %12,8 artış kaydetti.

2024 yılının Şubat ayında çoğunlukla konteyner bazlı intermodal yüklemeler yıllık %11,2 yükseldi.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği iki ay arka arkaya yıllık bazda düşüş göstererek geçen yılın Şubat ayına kıyasla %5,9 düşüşle 3,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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