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Kanada yerel çelik sevkiyatları için 100 milyon C$ değerinde navlun desteği programı başlattı

Salı, 11 Ağustos 2026 14:59:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada hükümeti Kanada'da üretildiği belgelendirilen çeliğin eyaletler ve bölgeler arasında demir yolları veya deniz yoluyla taşınma maliyetinin %50'sini karşılayacak 100 milyon C$ tutarında bir program başlattı. Söz konusu önlemi Hamilton'da açıklayan Kanada Ulaştırma Bakanı Steven MacKinnon, Emtia Sektörel Destek Programı adlı yeni programın ABD'nin Kanada'nın ihraç ettiği ürünlere uyguladığı vergilere doğrudan yanıt niteliğinde olduğunu belirterek hükümetin stratejik öneme sahip yerel çelik sektörünü savunacağını vurguladı.

Program bir yıl boyunca veya tahsis edilen fon tükenene kadar uygulanacak ve şartlara uygun her gönderici en fazla 50 milyon C$ destek alabilecek. MacKinnon, fonun planlanandan önce tükenmesi halinde katılım düzeyine bağlı olarak hükümetin programda bazı düzenlemeler yapmayı değerlendirebileceğini ifade etti.

Sektör Kanada'nın çelik navlun desteğini memnuniyetle karşıladı

Yerel basında çıkan haberlere göre Kanadalı çelik üreticisi ArcelorMittal Dofasco'nun Başkanı ve CEO'su Ron Bedard, söz konusu önlemin ülke genelindeki projelerin Kanada çeliğine daha düşük maliyetle erişmesini sağlayarak sektör üzerinde “muazzam” bir etki yaratacağını belirtti. Deniz Ticaret Odası da çelik sevkiyatlarını kolaylaştıracağını, tedarik zincirlerini güçlendireceğini ve ülke ekonomisini destekleyeceğini belirterek programı memnuniyetle karşıladı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Navlun 

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