Kanada’da demir yolu sevkiyatları Kasım ayında %0,8 arttı

Cuma, 26 Ocak 2024 10:09:07 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %0,8 artışla 32,4 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Kasım ayındaki sevkiyat tonajı bu ay için beş yıllık ortalama olan 31,6 milyon ton seviyesinin üzerinde yer aldı. Toplam sevkiyatlardaki artış ülke içindeki yüklemelerin yükseldiğini gösterdi.

Bahsi geçen ayda intermodal olmayan yüklemeler ise yıllık %1,3 artışla 25,9 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Kanada çıkışlı çoğunlukla konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %1,9 düşüşle 2,9 milyon ton seviyesine geriledi. Kanada’nın ticaret verileri tüketici ürünleri ithalatının yıllık %5,8 düştüğünü gösterdi.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık neredeyse yatay seyrederek 3,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.