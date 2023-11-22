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Kanada’da demir yolu sevkiyatları Eylül ayında %1,9 düştü

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:28:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Eylül ayında yıllık %1,9 düşüşle 30,7 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Eylül ayındaki sevkiyat tonajı bu ay için beş yıllık ortalama olan 31,6 milyon ton seviyesinin biraz altında yer aldı. Demir cevheri ve konsantre demir cevheri sevkiyatları düşerken kömür ve bazı metal olmayan minerallerin sevkiyatlarında önemli ölçüde artış kaydedildi.

Eylül ayında Kanada çıkışlı konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %10,2 düşüşle 2,8 milyon ton seviyesine geriledi. Konteyner tonajlarında on ay arka arkaya düşüş kaydedildi. Ay içinde görülen düşüşler, ithal ürün talebindeki zayıflamayı yansıttı. Kanada’nın ticaret verilerine göre tüketici ürünleri ithalatının yıllık %11,4 düştüğünü gösterdi.

Bahsi geçen ayda intermodal olmayan yüklemeler ise yıllık %1,8 düşüşle 24,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %5,2 artışla 3,5 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste on bir aylık düşüşün ardından ilk defa artış göstermiş oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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