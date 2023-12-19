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Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ekim ayında %1,3 düştü

Salı, 19 Aralık 2023 09:56:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Ekim ayında yıllık %1,3 düşüşle 32,6 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Ekim ayındaki sevkiyat tonajı bu ay için beş yıllık ortalama olan 33,3 milyon ton seviyesine yaklaştı. Toplam sevkiyatlardaki düşüş ülke içindeki yüklemelerin azaldığını gösterdi.

Bahsi geçen ayda intermodal olmayan yüklemeler ise yıllık %1,7 düşüşle 26,1 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Kanada çıkışlı konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %7 düşüşle 3 milyon ton seviyesine geriledi. Konteyner tonajlarında on bir ay arka arkaya düşüş kaydedildi. Kanada’nın ticaret verileri tüketici ürünleri ithalatının yıllık %8,8 düştüğünü gösterdi.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %7,2 artışla 3,6 milyon ton seviyesinde yer alarak üç ay arka arkaya yıllık bazda artış göstermiş oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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