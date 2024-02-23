Kanada’da demir yolu sevkiyatları Aralık ayında %11,2 arttı

Cuma, 23 Şubat 2024 09:36:38 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %11,2 artışla 31,7 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda intermodal olmayan yüklemeler ise yıllık %10,2 artışla 25,4 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Kanada çıkışlı çoğunlukla konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %9,4 artışla 2,8 milyon ton seviyesine çıktı.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %21 artışla 3,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Kanada’nın 2023 yılının tamamındaki demir yolu sevkiyatları %2,4 artışla 375,1 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

2022 yılı ile kıyaslandığında ülkenin intermodal olmayan yüklemeleri %4,4 artışla 296 milyon ton seviyesinde yer alırken intermodal navlun yüklemeleri %7,6 düşüşle 34 milyon ton oldu. ABD’den gelen demir yolu trafiği ise 2020’den beri ilk defa yıllık bazda gerileyerek %2,2 düşüşle 45 milyon ton seviyesinde kaydedildi.