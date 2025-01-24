 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’da...

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım’da aylık %0,5 geriledi

Cuma, 24 Ocak 2025 11:11:06 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında %0,5 düşüşle 21,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ekim ayında yatırımlar %1,1 düşüş kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne yapılan yatırımlar %1,1 düşüşle 14,8 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü yatırımları %1,1 artışla 6,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %2,9 artışla 7,3 milyar $ seviyesinde kaydedilirken dört eyalet  ve üç bölgede Ontario’nun 227,8 milyon $ ile başı çektiği düşüşler kaydedildi.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar 30,7 milyon $, ticari bina inşaatları yatırımları ise 12,8 milyon $ yükseldi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Aralık ayında yükseldi

24 Oca | Çelik Haberler

Kanadalı çelik işçileri Trump’ın vergi tehdidini sert dille eleştirdi

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşüş görülürken, Kanada’da artış gözlendi

21 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış görüldü

14 Oca | Çelik Haberler

Kanada Trump’ın vergi tehditlerine misilleme vergilerle karşılık verecek

08 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

08 Oca | Çelik Haberler

Kanadalı Algoma Steel üçüncü çeyrekte negatif AVFÖK bekliyor

06 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay, Kanada’da düşüş görüldü

31 Ara | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim'de aylık %26,8 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis