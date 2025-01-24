Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım’da aylık %0,5 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında %0,5 düşüşle 21,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ekim ayında yatırımlar %1,1 düşüş kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne yapılan yatırımlar %1,1 düşüşle 14,8 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü yatırımları %1,1 artışla 6,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %2,9 artışla 7,3 milyar $ seviyesinde kaydedilirken dört eyalet ve üç bölgede Ontario’nun 227,8 milyon $ ile başı çektiği düşüşler kaydedildi.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar 30,7 milyon $, ticari bina inşaatları yatırımları ise 12,8 milyon $ yükseldi.