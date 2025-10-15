 |  Giriş 
ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da yükseldi - 42. hafta, 2025

Çarşamba, 15 Ekim 2025 10:00:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 10 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 547 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 120 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 4 adet düşüşle 427 adet oldu. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 193 adet seviyesinde yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet düşüş kaydetti.


