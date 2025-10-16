Kanadalı Nova Steel, Sheffield Steel Products’ı bünyesine kattı

Kanada merkezli Nova Steel, ABD’nin Ohio eyaletinde faaliyet gösteren yassı mamul servis merkezi Sheffield Steel Products’ı satın aldığını açıkladı.

Kanada, ABD ve Meksika’da faaliyet gösteren özel sermayeli çelik üreticisi ve distribütörü Nova Steel, anlaşmanın Sheffield Steel Products’ın tüm varlıklarını kapsadığını ve şirketin artık Nova Steel Group’un bir parçası olarak Sheffield Steel Inc. adıyla faaliyet göstereceğini bildirdi. Bu gelişme şirketin Kuzey Amerika’daki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Satın alma işlemi Nova Steel’in ABD pazarındaki varlığını güçlendirirken, yassı mamul işleme ve dağıtım kapasitesini de genişletecek.