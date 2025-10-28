 |  Giriş 
ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden yükseldi - 44. hafta, 2025

Salı, 28 Ekim 2025 09:50:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 24 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 550 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 121 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 427 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 199 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet düşüş kaydetti.


