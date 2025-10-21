ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 43. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 121 adet seviyesinde kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 427 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 198 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet düşüş kaydetti.