 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’de...

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 43. hafta, 2025

Salı, 21 Ekim 2025 10:24:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 121 adet seviyesinde kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 427 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 198 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde değişmedi

21 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

17 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe düştü

16 Eki | Boru

Kanada, Çin’den ithal OCTG boru için dönem sonu incelemeleri başlattı

16 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları gevşedi

15 Eki | Boru

Kanada Çin’den ithal dökme demir boruya geçici vergiler getirdi

15 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da yükseldi - 42. hafta, 2025

15 Eki | Çelik Haberler

Tubos Reunidos çelik vergileri sebebiyle ABD’de üretim faaliyetlerine ara verdi

13 Eki | Çelik Haberler

Tayland Çinli Tianjin Tianyingtai Steel Pipe’tan çelik boru ithalatında hile tespit etti

10 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe gevşedi

09 Eki | Boru

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis