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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık’ta aylık %1,9 yükseldi

Perşembe, 27 Şubat 2025 08:43:02 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Aralık ayında %1,9 artışla 21,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında yatırımlar %0,5 düşüş kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne yapılan yatırımlar 323,9 milyon $ veya %2,2 artışla 15,1 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü yatırımları 84,1 milyon $ veya %1,3 artışla 6,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %0,8 artışla 7,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar %2, ticari bina inşaatları yatırımları ise 20,2 milyon $ yükseldi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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