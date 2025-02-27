Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık’ta aylık %1,9 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Aralık ayında %1,9 artışla 21,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında yatırımlar %0,5 düşüş kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne yapılan yatırımlar 323,9 milyon $ veya %2,2 artışla 15,1 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü yatırımları 84,1 milyon $ veya %1,3 artışla 6,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %0,8 artışla 7,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar %2, ticari bina inşaatları yatırımları ise 20,2 milyon $ yükseldi.