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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ocak ayında %0,9 düştü

Salı, 19 Mart 2024 09:43:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ocak ayında %0,9 düşüşle 19,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Konut inşaat sektörüne %1,4 düşüşle 13,6 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları %0,2 artışla 6,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımların en fazla düşüş kaydettiği eyalet %4,1 ile Ontario olurken Quebec’te görülen 53 milyon $’lık artış bu düşüşü kısmen dengeledi.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %2,1 artışla 6,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %4,5 düşüşle 6,9 milyar $ oldu. 

Kurumsal bina inşaatı yatırımları 32,3 milyon $ artışla 1,7 milyar $ olurken ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise 26,2 milyon $ düşüşle 3,1 milyar $, endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise 32 milyon $ artışla 1,3 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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