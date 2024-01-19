Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %1,7 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 09:27:41 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında %1,7 artışla 19,8 milyar $ seviyesine çıktı. Konut inşaat sektörüne %2,2 artışla 13,7 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları %0,4 artışla nispeten yatay seyrederek 6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımların en fazla artış kaydettiği eyaletler %10,4 ile Nova Scotia, %4,4 ile Alberta, %4,1 ile Ontario, %2,3 ile British Columbia ve %1 ile Quebec oldu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %1,2 artışla 6,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %3,1 artışla 7,2 milyar $ oldu.

Kurumsal bina inşaatı yatırımları %3,1 artışla 1,6 milyar $ olurken ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %1,2 düşüşle 3,2 milyar $, endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %3,1 artışla 1,6 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.