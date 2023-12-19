Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ekim ayında %2,7 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 09:34:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar Ekim ayında %2,7 artışla 19,4 milyar $ seviyesine çıktı. Konut inşaat sektörüne %3,9 artışla 13,4 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları artışla nispeten yatay seyrederek 6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımların en fazla artış kaydettiği eyaletler %16,2 ile Manitoba, %11,5 ile Saskatchewan ve %9,5 ile Alberta olurken Newfoundland ve Labrador eyaletleri %6,1 düşüş kaydetti.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,1 artışla 6,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %4,6 artışla 6,9 milyar $ oldu.

Endüstriyel bina inşaatı yatırımları %1 artışla 1,2 milyar $ olurken ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %0,7 düşüşle 1,6 milyar $, kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %0,7 artışla 1,6 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.