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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %0,3 arttı

Cuma, 16 Şubat 2024 09:23:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Aralık ayında %0,3 artışla 19,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Konut inşaat sektörüne %0,3 artışla 13,8 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları yine %0,3 artışla 6,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımların en fazla artış kaydettiği eyaletler %4,6 ile Quebec, %1,4 ile Ontario, %0,9 ile British Columbia ve %11,9 ile Prince Edward Island olurken diğer altı eyaletteki düşüşler bu artışları dengeledi.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %1 düşüşle 6,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %1,6 artışla 7,3 milyar $ oldu.

Kurumsal bina inşaatı yatırımları %3,4 artışla 1,7 milyar $ olurken ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %1,3 düşüşle 3,1 milyar $, endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %0,4 artışla 1,3 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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