﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı saca dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 12:31:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Tayvan, Hindistan ve Güney Kore’den ithal edilen korozyona dayanıklı saca uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. CBSA kararını en geç 13 Haziran 2024’te, gerekçeli kararını ise 28 Haziran 2024’te açıklayacağını belirtti.

Söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergileri Çin için %53,3, Tayvan için %33,2, Hindistan ve Güney Kore için %40 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik geriye dönük vergi değerlendirmelerine ilişkin karar aldı

27 Kas | Çelik Haberler

Kanada üç ülkeden ithal soğuk saca uygulanan vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

21 Kas | Çelik Haberler

Kanada Tosyali Algerie’den inşaat demiri ithalatını yeniden inceleyecek

17 Eki | Çelik Haberler

Kanada Çin’den ithal levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

13 Tem | Çelik Haberler

Kanada Ukrayna’dan ithal çeliğe bir yıl daha vergi uygulamayacak

13 Haz | Çelik Haberler

Kanadalı çelik üreticileri ticari önlemlerden memnun

15 May | Çelik Haberler

Kanada Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin süresini yeniden uzattı

06 Nis | Çelik Haberler

Kanada Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin süresini uzattı

15 Mar | Çelik Haberler

Kanada Rusya’dan çelik ve alüminyum ithalatını yasakladı

13 Mar | Çelik Haberler

Kanada 6 ülkeden ithal inşaat demirinden vergi almaya devam edecek

08 Şub | Çelik Haberler