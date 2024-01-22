Kanada dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı saca dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 12:31:13 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Tayvan, Hindistan ve Güney Kore’den ithal edilen korozyona dayanıklı saca uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. CBSA kararını en geç 13 Haziran 2024’te, gerekçeli kararını ise 28 Haziran 2024’te açıklayacağını belirtti.

Söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergileri Çin için %53,3, Tayvan için %33,2, Hindistan ve Güney Kore için %40 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında bulunuyor.