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Kanadalı çelik üreticileri çelik talebini ve koruma önlemlerini güçlendirmeyi hedefleyen 2026 bütçesini olumlu karşıladı

Salı, 10 Kasım 2026 14:53:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA), ABD'nin getirdiği vergiler ve küresel kapasite fazlasıyla karşı karşıya kalan çelik üreticilerini desteklemek amacıyla önerilen ticaret reformlarına ve yerel tedarik teşviklerine dikkat çekerek Kanada'nın 2026 bütçesini olumlu karşıladı. Birlik yaptığı açıklamada Kanada üretimli çeliğin altyapı, savunma ve elektrik projeleri açısından önemini vurguladı.

Bütçe, ticaret savunma araçlarının güçlendirilmesini öngörüyor

2026 bütçesinde Kanada'nın ticari koruma önlemlerini güçlendirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla mevzuat değişikliklerine ilişkin kamuoyu görüşlerinin alınması planlanıyor. Girişim küresel ticaret akışları değişirken ülkenin haksız fiyatlandırılan ve sübvansiyonlu ithalata karşı daha etkili önlemler almasını amaçlıyor.

CSPA bu taahhüdü olumlu karşılarken haksız ticarete konu olan çelik ürünlerinin yerli üreticilere, imalatçılara ve çalışanlara zarar vermesini önlemek için çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Yerel içerik kullanımına yönelik vergi teşvikleri talebi destekleyecek

Hükümet Temiz Teknoloji Yatırım Vergi Kredisi kapsamında 10 yüzde puana, Temiz Elektrik Yatırım Vergi Kredisi kapsamında ise beş yüzde puana kadar ilave avantaj sağlayacak yerli içerik teşvikleri konusunda 60 gün boyunca ilgili paydaşların görüşlerini alacak. Önerilen teşvikler elektrik üretim ve iletim kapasitesini artırmayı hedefleyen projelerde Kanada sanayi ürünlerinin kullanımını destekleyecek.

Bütçede ayrıca her iki vergi kredisinin de 2040 sonuna kadar uzatılması ve 2027-28 mali yılından itibaren 10 yıl boyunca elektrik altyapısı, yenilenebilir enerji ve öncelikli elektrik projeleri için yaklaşık 4 milyar C$ sağlanması öneriliyor. CSPA, hükümetin Kanada ürünlerine öncelik veren Buy Canadian kamu alım politikasının yanı sıra yerel içerik teşviklerine ilişkin görüş alma sürecini de destekledi.

Daha önce açıklanan 5,22 milyar C$'lık çelik fonu bütçeyi tamamlıyor

Bütçe, 21 Ekim'de açıklanan ve federal hükümetin beş yıl için 3,55 milyar C$, Ontario hükümetinin ise 1,67 milyar C$ kaynak taahhüdünde bulunduğu Ortak Çelik Eylem Fonu'nu takip etti. Fon; üretimin çeşitlendirilmesini, yurt dışı pazarların geliştirilmesini ve savunma, ileri imalat, enerji ve altyapı sektörlerine çelik tedarikini destekleyecek.

Tamamlayıcı önlemler arasında kamu alımlarında Kanada'da üretilen çeliğe öncelik verilmesi, sınır denetimlerinin güçlendirilmesi ve ilk öncelikleri arasında çelik taşıma maliyetlerinin düşürülmesi bulunan ortak bir çalışma grubunun kurulması da yer alıyor.

Ottawa gümrük vergisi muafiyetlerini Haziran 2028'e uzattı

Öte yandan Ottawa yönetimi 9 Kasım'da ABD'den yapılan ithalata yönelik geniş kapsamlı vergi muafiyetlerini bir yıl uzatarak 30 Haziran 2028'e kadar sürdüreceğini açıkladı. Muafiyetlerin kapsamı çelik ürünlerinin yanı sıra madencilik, taş ocakçılığı ve petrol ile doğal gaz çıkarımında kullanılan çelik dışı ürünleri ve kamu eğitim kuruluşlarının kullandığı ürünleri de içerecek şekilde genişletildi.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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