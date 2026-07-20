Kanada, Türkiye ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı saca vergi uygulamaya devam edecek

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Türkiye ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı saca uygulanan antidamping vergisine ve Türkiye’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerini tamamladı. CITT, vergilerin kaldırılmasının dampingin ya da teşviklerin devamına ya da tekrarına yol açacağını belirtti.
Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik damping marjları %2,7-71,1 oranları arasında yer alıyor. Türkiye’den ithal korozyona dayanıklı saca yönelik damping marjları %0-26,1, teşvik oranları ise %0,4-3,6 oranlarında uygulanıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında yer alıyor.