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Kanada, Türkiye ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı saca vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 11:22:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Türkiye ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı saca uygulanan antidamping vergisine ve Türkiye’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerini tamamladı. CITT, vergilerin kaldırılmasının dampingin ya da teşviklerin devamına ya da tekrarına yol açacağını belirtti.

Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik damping marjları %2,7-71,1 oranları arasında yer alıyor. Türkiye’den ithal korozyona dayanıklı saca yönelik damping marjları %0-26,1, teşvik oranları ise %0,4-3,6 oranlarında uygulanıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında yer alıyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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