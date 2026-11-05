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Kanada, Çin çıkışlı hat borularına yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 05 Kasım 2026 09:47:08 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Çin çıkışlı çelik hat borularına uygulanan antidamping ve telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu söz konusu ürünlere yönelik önlemlerin sona ermesinin damping veya teşviklerin devamına ya da yeniden ortaya çıkmasına yol açıp açmayacağına ilişkin kararını en geç 1 Nisan 2027 tarihinde verecek ve kararının gerekçelerini 16 Nisan 2027 tarihine kadar yayımlayacak.

Çin çıkışlı söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisi %351,4 seviyesinde yer alırken, telafi edici vergi 989,97 RMB/mt seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu ürünler 7304.19.00.13, 7304.19.00.14, 7304.19.00.15, 7304.19.00.16, 7304.19.00.19, 7304.19.00.23, 7304.19.00.24, 7304.19.00.25, 7304.19.00.26, 7304.19.00.29, 7304.19.00.61, 7304.19.00.62, 7304.19.00.63, 7304.19.00.64, 7304.19.00.69, 7304.19.00.71, 7304.19.00.72, 7304.19.00.73, 7304.19.00.74, 7304.19.00.79, 7304.39.00.11, 7304.39.00.12, 7304.39.00.19, 7304.39.00.21, 7304.39.00.22, 7304.39.00.29, 7304.39.00.31, 7304.39.00.32, 7304.39.00.39, 7304.39.00.41, 7304.39.00.42, 7304.39.00.49, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.31, 7305.19.00.32, 7305.19.00.33, 7305.19.00.34, 7305.19.00.39, 7306.19.00.10 ve 7306.19.00.90 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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