Kanada, Çin çıkışlı hat borularına yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Çin çıkışlı çelik hat borularına uygulanan antidamping ve telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.
Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu söz konusu ürünlere yönelik önlemlerin sona ermesinin damping veya teşviklerin devamına ya da yeniden ortaya çıkmasına yol açıp açmayacağına ilişkin kararını en geç 1 Nisan 2027 tarihinde verecek ve kararının gerekçelerini 16 Nisan 2027 tarihine kadar yayımlayacak.
Çin çıkışlı söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisi %351,4 seviyesinde yer alırken, telafi edici vergi 989,97 RMB/mt seviyesinde bulunuyor.
Söz konusu ürünler 7304.19.00.13, 7304.19.00.14, 7304.19.00.15, 7304.19.00.16, 7304.19.00.19, 7304.19.00.23, 7304.19.00.24, 7304.19.00.25, 7304.19.00.26, 7304.19.00.29, 7304.19.00.61, 7304.19.00.62, 7304.19.00.63, 7304.19.00.64, 7304.19.00.69, 7304.19.00.71, 7304.19.00.72, 7304.19.00.73, 7304.19.00.74, 7304.19.00.79, 7304.39.00.11, 7304.39.00.12, 7304.39.00.19, 7304.39.00.21, 7304.39.00.22, 7304.39.00.29, 7304.39.00.31, 7304.39.00.32, 7304.39.00.39, 7304.39.00.41, 7304.39.00.42, 7304.39.00.49, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.31, 7305.19.00.32, 7305.19.00.33, 7305.19.00.34, 7305.19.00.39, 7306.19.00.10 ve 7306.19.00.90 kodları altında yer alıyor.