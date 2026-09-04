Kanadalı çelik üreticileri misilleme vergileri öncesinde Ottawa'dan çalışanlara daha güçlü destek talep etti

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Kanada Ulusal Direktörü Marty Warren, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanada çelik sektörü üzerindeki mevcut ve beklenen etkilerini görüşmek üzere 1 Eylül tarihinde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Görüşmede 8 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek yeni misilleme vergileri öncesinde Kanadalı çalışanların, istihdamın ve ülkenin sanayi kapasitesinin korunmasına yönelik önlemler ele alındı.

Bakanlar ve diğer işçi temsilcileriyle birlikte toplantıya katılan Warren, ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen çalışanların ve yerel toplulukların karşılaştığı sorunları gündeme getirerek Kanada ekonomisini güçlendirecek uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Warren, “Kanada kötü bir anlaşmayı kabul etmek yerine kararlı durmakta ve gerekçesiz vergilere misilleme vergileriyle karşılık vermekte haklıydı. Ancak bu ticaret savaşını çalışanlar başlatmadı ve bunun bedelini de onlar ödememeli,” dedi. Warren ayrıca çalışanların işlerini korumalarına yardımcı olacak ve olumsuz etkilenen kesimlere gerekli desteği sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu.

Sendika, İşsizlik Sigortası sisteminde kalıcı iyileştirmeler yapılması ve çalışanların işlerine bağlı kalmasını sağlayacak acil durum programı oluşturulması da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik desteklerin güçlendirilmesini talep etti. Warren, gümrük vergilerinden etkilenen sektörlere sağlanacak yardımların çalışan sayısını azaltan veya üretimini başka ülkelere taşıyan şirketleri desteklemek yerine istihdamı ve yerel üretimi koruması gerektiğini ifade etti.

Sendika ayrıca Kanada malı ürünlerin satın alınmasını teşvik eden kamu alım şartlarının güçlendirilmesi, dampingli ve haksız ticarete konu ürünlere karşı denetimlerin sıkılaştırılması, kapsamlı bir sanayi stratejisi geliştirilmesi ve ABD pazarına bağımlılığı azaltmak için ticari çeşitliliğin artırılması çağrısında bulundu.

Toplantı Kanada'nın genişletilmiş misilleme önlemlerinin yürürlüğe girmesinden bir hafta önce gerçekleştirildi. Ottawa, 25 Ağustos tarihinde ABD'nin yeni vergilerine dolar bazında bire bir ve aynı oranlarda karşılık vereceğini açıklamıştı. Buna göre ABD'nin 338. ve 232. Maddeleri kapsamındaki vergilerine tabi ürünlerden seçilen ve çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt hamuru, kağıt ve elektronik ürünleri kapsayan 27,6 milyar C$ değerindeki ABD çıkışlı ithalata 8 Eylül itibarıyla %15, %25 ve %50 oranlarında vergi uygulanacak. Paket kapsamında ABD çıkışlı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik vergiler %25'ten %50'ye yükselirken, ABD çıkışlı otomobillere uygulanan mevcut misilleme vergileri yürürlükte kalacak.