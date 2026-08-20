ABD, Kanada çıkışlı çeliğe uygulanan vergileri düşürebilir

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre ABD ve Kanada, Kanada çıkışlı çelik, alüminyum ve araçlara uygulanan ABD vergilerinin düşürülmesini sağlayabilecek bir ticaret anlaşmasına yaklaşıyor.

Önerilen anlaşma kapsamında ABD'nin Kanada çıkışlı çelik ve alüminyuma uyguladığı verginin %50'den %25'e indirilmesi öngörülüyor. Bununla birlikte Reuters çeliğe yönelik indirimli verginin yalnızca yıllık 4 milyon mt seviyesinde belirlenmesi beklenen kota dahilindeki ithalata uygulanacağını, bu miktarı aşan sevkiyatların ise %50 vergiye tabi olmaya devam edeceğini belirtti.

Kanada'da üretilen otomobil ve kamyonlara uygulanan ana vergi oranının %25'ten %15'e düşürülebileceği öngörülürken, Kanada'nın söz konusu oranın %10'a indirilmesini talep ettiği bildirildi. ABD'de üretilen içeriğin değeri için yapılacak indirimlerin ardından efektif vergi oranının çok daha düşük olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 20 milyar $ değerindeki Kanada çıkışlı malzemeye uygulanacak ilave vergileri 22 Ağustos gününe erteledi. Kanada Başbakanı Mark Carney de tarafların bir anlaşmaya doğru ilerlediğini belirtirken, yetkililer anlaşmanın sonuçlandırılması için daha fazla çalışma gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerde Kanada'nın ABD çıkışlı alkollü içecekler, peynir ve motorlu araçlara yönelik kısıtlamaları da ele alınıyor. Reuters, otomotiv vergilerinin kısa vadede çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağının veya ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme kapsamında ele alınıp alınmayacağının henüz netlik kazanmadığını aktardı.