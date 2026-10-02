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Kanada'nın çelik ithalatında yeni kota dönemi başladı, tonajlar büyük ölçüde değişmedi

Cuma, 02 Ekim 2026 09:55:05 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada'nın Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA) kapsamındaki ortakları dışındaki ülkelerden yapılan çelik ithalatına uyguladığı kotalarda ikinci yılın ikinci çeyreği 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. 29 Aralık 2026 tarihine kadar sürecek yeni dönemde, Kanada Dışişleri Bakanlığı'na (GAC) göre kota tonajları ve kapsama alınan ürünler ikinci yılın ilk çeyreğine kıyasla büyük ölçüde değişmedi.

27 Haziran 2025 tarihinde önceki yılın ithalat hacimleri esas alınarak uygulamaya konulan kotalar, Kanada ile yürürlükte bir serbest ticaret anlaşması (STA) bulunmayan ülkeler için 2024 yılı ithalatının %20'si, STA ortakları için ise %75'i seviyesinde belirlendi. Kota tonajlarını veya tek bir ülkeye tanınan azami kota payını aşan ithalata %50 ek vergi uygulanıyor. ABD ve Meksika çıkışlı çelik ürünleri bu uygulamadan muaf tutulurken, ABD çıkışlı ürünler ayrı vergilere tabi bulunuyor.

Kanada, Haziran ayında uygulamanın süresini bir yıl uzatarak 27 Haziran 2027 tarihine kadar devam etmesini kararlaştırdı.

Aşağıdaki tablolarda mevcut ve önceki çeyreğe ait kota tonajı mt cinsinden verilirken, azami ülke payı tek bir ülkenin ilgili kotadan kullanabileceği en yüksek oranı gösteriyor.

STA ortaklarına uygulanan kotalar

Ürün Mevcut çeyrek kotası (mt) Azami ülke payı Önceki çeyrek kotası (mt)
Kalın levha 38.517,7 %33 54.354,9
Kaplamalı sac 31.128,2 %25 31.128,2
İnşaat demiri 28.710,4 %45 28.710,4
Boyalı sac 23.763,8 %90 23.763,8
Kütük ve blum 17.649,4 %40 17.649,4
Filmaşin 16.514,8 %59 16.514,8
Standart boru 13.489,5 %58 13.489,5
Büyük çaplı hat borusu 10.693,5 %76 10.693,5
Petrol ve doğal gaz kuyusu boruları (OCTG) 9.800,8 %86 9.800,8
Sıcak haddelenmiş çubuk 8.750,3 %58 8.750,3
Sıcak haddelenmiş sac 8.569,8 %71 9.523,1
Tel 7.370,1 %24 7.370,1
Soğuk bitirilmiş çubuk 6.559,3 %39 6.559,3
Soğuk haddelenmiş sac 2.785,8 %35 1.832,6

STA bulunmayan ülkelere uygulanan kotalar

Ürün Mevcut çeyrek kotası (mt) Azami ülke payı Önceki çeyrek kotası (mt)
Kütük ve blum 30.472,5 %70 30.472,5
Kaplamalı sac 18.732,8 %37 18.732,8
İnşaat demiri 13.445,1 %29 13.445,1
Standart boru 10.369,2 %21 10.369,2
Soğuk haddelenmiş sac 6.168,4 %56 6.164,4
Sıcak haddelenmiş çubuk 5.886,1 %42 7.281,7
Kalın levha 5.201,2 %36 5.201,2
Tel 4.114,6 %70 4.114,6
Yapısal profiller 3.753,5 %52 4.674,2
Boyalı sac 3.466,0 %58 3.466,0
Petrol ve doğal gaz kuyusu boruları (OCTG) 3.126,5 %53 3.126,5
Kazık borusu 2.689,8 %92 2.689,8
Hat borusu 2.472,0 %59 2.472,0
Kutu profil 2.398,5 %40 2.398,5
Sıcak haddelenmiş sac 2.366,7 %41 2.370,5
Filmaşin 1.571,7 %45 1.571,7
Paslanmaz çelik kütük ve blum 32,9 %87 892,9
Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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