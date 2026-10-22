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Kanada, Türkiye dahil yedi ülkeden OCTG ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı, Ukrayna'ya yönelik vergiyi kaldırdı

Perşembe, 22 Ekim 2026 10:17:11 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), tamamladığı nihai dönem sonu incelemesi sonucunda Tayvan, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland, Türkiye ve Vietnam çıkışlı petrol ve doğal gaz sondaj borularına (OCTG) uygulanan antidamping vergilerinin süresini uzatırken, Ukrayna çıkışlı ürünlere yönelik vergiyi kaldırdı.

CITT, söz konusu yedi ülkeden yapılan ithalata yönelik önlemlerin sona ermesinin Kanada yerel sanayisinde zarara yol açmasının muhtemel olduğuna, Ukrayna çıkışlı ithalatın ise zarara yol açmasının muhtemel olmadığına karar verdi.

Güney Kore merkezli Hyundai Steel Company ve Türkiye merkezli Borusan Boru tarafından ihraç edilen ürünler, süresi uzatılan önlemlerden muaf tutulmaya devam edecek.

Söz konusu ülkelerden yapılan OCTG ithalatında, kendileri için özel normal değer belirlenmeyen ihracatçılara hâlihazırda ihracat fiyatının %37,4'ü oranında antidamping vergisi uygulanıyor.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7304.29.00.12, 7304.29.00.13, 7304.29.00.14, 7304.29.00.15, 7304.29.00.16, 7304.29.00.17, 7304.29.00.19, 7304.29.00.22, 7304.29.00.23, 7304.29.00.24, 7304.29.00.25, 7304.29.00.26, 7304.29.00.27, 7304.29.00.29, 7304.29.00.32, 7304.29.00.33, 7304.29.00.34, 7304.29.00.35, 7304.29.00.36, 7304.29.00.37, 7304.29.00.39, 7304.29.00.42, 7304.29.00.43, 7304.29.00.44, 7304.29.00.45, 7304.29.00.46, 7304.29.00.47, 7304.29.00.49, 7304.29.00.52, 7304.29.00.53, 7304.29.00.54, 7304.29.00.55, 7304.29.00.56, 7304.29.00.57, 7304.29.00.59, 7304.29.00.62, 7304.29.00.63, 7304.29.00.64, 7304.29.00.65, 7304.29.00.66, 7304.29.00.67, 7304.29.00.69, 7304.29.00.72, 7304.29.00.73, 7304.29.00.74, 7304.29.00.75, 7304.29.00.76, 7304.29.00.77, 7304.29.00.79, 7306.29.00.12, 7306.29.00.13, 7306.29.00.14, 7306.29.00.15, 7306.29.00.16, 7306.29.00.17, 7306.29.00.19, 7306.29.00.22, 7306.29.00.23, 7306.29.00.24, 7306.29.00.25, 7306.29.00.26, 7306.29.00.27, 7306.29.00.29, 7306.29.00.32, 7306.29.00.33, 7306.29.00.34, 7306.29.00.35, 7306.29.00.36, 7306.29.00.37, 7306.29.00.39, 7306.29.00.42, 7306.29.00.43, 7306.29.00.44, 7306.29.00.45, 7306.29.00.46, 7306.29.00.47, 7306.29.00.49, 7306.29.00.52, 7306.29.00.53, 7306.29.00.54, 7306.29.00.55, 7306.29.00.56, 7306.29.00.57, 7306.29.00.59, 7306.29.00.62, 7306.29.00.63, 7306.29.00.64, 7306.29.00.65, 7306.29.00.66, 7306.29.00.67, 7306.29.00.69, 7306.29.00.72, 7306.29.00.73, 7306.29.00.74, 7306.29.00.75, 7306.29.00.76, 7306.29.00.77 ve 7306.29.00.79 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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