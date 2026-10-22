Kanada, Türkiye dahil yedi ülkeden OCTG ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı, Ukrayna'ya yönelik vergiyi kaldırdı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), tamamladığı nihai dönem sonu incelemesi sonucunda Tayvan, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland, Türkiye ve Vietnam çıkışlı petrol ve doğal gaz sondaj borularına (OCTG) uygulanan antidamping vergilerinin süresini uzatırken, Ukrayna çıkışlı ürünlere yönelik vergiyi kaldırdı.
CITT, söz konusu yedi ülkeden yapılan ithalata yönelik önlemlerin sona ermesinin Kanada yerel sanayisinde zarara yol açmasının muhtemel olduğuna, Ukrayna çıkışlı ithalatın ise zarara yol açmasının muhtemel olmadığına karar verdi.
Güney Kore merkezli Hyundai Steel Company ve Türkiye merkezli Borusan Boru tarafından ihraç edilen ürünler, süresi uzatılan önlemlerden muaf tutulmaya devam edecek.
Söz konusu ülkelerden yapılan OCTG ithalatında, kendileri için özel normal değer belirlenmeyen ihracatçılara hâlihazırda ihracat fiyatının %37,4'ü oranında antidamping vergisi uygulanıyor.
İnceleme kapsamındaki ürünler 7304.29.00.12, 7304.29.00.13, 7304.29.00.14, 7304.29.00.15, 7304.29.00.16, 7304.29.00.17, 7304.29.00.19, 7304.29.00.22, 7304.29.00.23, 7304.29.00.24, 7304.29.00.25, 7304.29.00.26, 7304.29.00.27, 7304.29.00.29, 7304.29.00.32, 7304.29.00.33, 7304.29.00.34, 7304.29.00.35, 7304.29.00.36, 7304.29.00.37, 7304.29.00.39, 7304.29.00.42, 7304.29.00.43, 7304.29.00.44, 7304.29.00.45, 7304.29.00.46, 7304.29.00.47, 7304.29.00.49, 7304.29.00.52, 7304.29.00.53, 7304.29.00.54, 7304.29.00.55, 7304.29.00.56, 7304.29.00.57, 7304.29.00.59, 7304.29.00.62, 7304.29.00.63, 7304.29.00.64, 7304.29.00.65, 7304.29.00.66, 7304.29.00.67, 7304.29.00.69, 7304.29.00.72, 7304.29.00.73, 7304.29.00.74, 7304.29.00.75, 7304.29.00.76, 7304.29.00.77, 7304.29.00.79, 7306.29.00.12, 7306.29.00.13, 7306.29.00.14, 7306.29.00.15, 7306.29.00.16, 7306.29.00.17, 7306.29.00.19, 7306.29.00.22, 7306.29.00.23, 7306.29.00.24, 7306.29.00.25, 7306.29.00.26, 7306.29.00.27, 7306.29.00.29, 7306.29.00.32, 7306.29.00.33, 7306.29.00.34, 7306.29.00.35, 7306.29.00.36, 7306.29.00.37, 7306.29.00.39, 7306.29.00.42, 7306.29.00.43, 7306.29.00.44, 7306.29.00.45, 7306.29.00.46, 7306.29.00.47, 7306.29.00.49, 7306.29.00.52, 7306.29.00.53, 7306.29.00.54, 7306.29.00.55, 7306.29.00.56, 7306.29.00.57, 7306.29.00.59, 7306.29.00.62, 7306.29.00.63, 7306.29.00.64, 7306.29.00.65, 7306.29.00.66, 7306.29.00.67, 7306.29.00.69, 7306.29.00.72, 7306.29.00.73, 7306.29.00.74, 7306.29.00.75, 7306.29.00.76, 7306.29.00.77 ve 7306.29.00.79 kodları altında yer alıyor.