Kanada dokuz ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur, Vietnam, Umman ve Rusya'dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemelerini tamamladı. CBSA, mevcut önlemler sona ererse söz konusu ürünlerde dampingin devamına yol açacağına karar verdi.

Söz konusu ülkelerden inşaat demiri ithalatına yönelik mevcut antidamping vergileri Cezayir için %20,3, Mısır, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam için %23,1, Endonezya için %21,8, Umman için %8 ve Rusya için %45 oranlarında yer alıyor.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) mevcut kararların sona ermesinin Kanada yerel sektöründe zarara yol açıp açmayacağını tespit etmek üzere bir soruşturma yürütecek. CITT, kararını en geç 24 Şubat 2027 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu ürünler 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.