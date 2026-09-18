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Kanada dokuz ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 18 Eylül 2026 10:06:35 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur, Vietnam, Umman ve Rusya'dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemelerini tamamladı. CBSA, mevcut önlemler sona ererse söz konusu ürünlerde dampingin devamına yol açacağına karar verdi.

Söz konusu ülkelerden inşaat demiri ithalatına yönelik mevcut antidamping vergileri Cezayir için %20,3, Mısır, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam için %23,1, Endonezya için %21,8, Umman için %8 ve Rusya için %45 oranlarında yer alıyor.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) mevcut kararların sona ermesinin Kanada yerel sektöründe zarara yol açıp açmayacağını tespit etmek üzere bir soruşturma yürütecek. CITT, kararını en geç 24 Şubat 2027 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu ürünler 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
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