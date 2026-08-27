Kanada, ABD çıkışlı çeliğe uyguladığı vergileri 8 Eylül itibarıyla %50'ye çıkaracak

Kanada Maliye Bakanlığı 25 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada ABD'nin 338. ve 232. Madde vergilerine tabi bazı ürünlere %15, %25 ve %50 oranlarında misilleme vergileri uygulayacağını, vergi oranının ABD'nin uyguladığı ilgili oranla aynı olacağını duyurdu. 8 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek önlemler, ABD'den gerçekleştirilen 27,6 milyar C$ değerindeki ithalatı kapsarken, geriye dönük olarak uygulanmayacak.

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 1 Temmuz 2026 tarihindeki yenilenme süreci öncesinde anlaşmanın maddelerine ilişkin müzakereler yürüten Meksika'nın aksine Kanada görüşmelere geç katıldı. Üç ülkenin USMCA'yı yenileyememesi ve anlaşmanın her yıl gözden geçirilecek şekilde yürürlükte kalması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. Maddesine dayanarak USMCA ile uyumlu ürünler de dahil olmak üzere bazı Kanada çıkışlı ürünlere %50 oranında ilave vergi uygulamaya başladı. Kanada'nın ayrımcı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla hedef alınan üç ürün kategorisi motorlu taşıtlar, süt ürünleri ve alkollü içecekler oldu.

Trump, 18 Ağustos tarihinde Kanada ile karşılıklı ticaret anlaşmasına varıldığını ve yalnızca belgelerin tamamlanmasının beklendiğini açıklamış olsa da görüşmeler birkaç gün sonra başarısız oldu ve 338. Madde kapsamındaki ek vergiler yürürlüğe girdi. Söz konusu madde, çeliğe uygulanan mevcut 232. Madde vergilerini değiştirmedi. 338. Madde kapsamındaki vergiler mevcut vergilere eklenebilse de çelik vergilerine tabi olmayan ürünleri kapsıyor. Uygulamaların toplam etkisi Kanada açısından bardağı taşıran son damla olurken ülke, ABD'nin uyguladığı yeni vergilere dolar bazında aynı oranda karşılık verme taahhüdünde bulundu ve ABD'nin vergi uyguladığı ürünlerin neredeyse tamamında bunu hayata geçirdi. Çelik sektörü açısından kritik önem taşıyan bu karar sonucunda Kanada'nın ABD çıkışlı çeliğe uyguladığı vergi %25'ten %50'ye yükseldi.

Kararın ABD çelik sektörü üzerindeki olası etkisi geçmiş önlemlerin sonuçlarında görülebiliyor. Kanada, Meksika'nın ardından ABD'nin en büyük ikinci çelik ihracat pazarı konumunda bulunuyor. ABD'li üreticilerin Kanada'ya çelik sevkiyatları 2025 yılında, 2024 yılında kaydedilen 3,55 milyon mt seviyesine kıyasla %28,1 düşüşle 2,55 milyon mt seviyesinde yer alarak yaklaşık 1 milyon mt azaldı. Bu düşüş aynı dönemde Meksika'ya yapılan sevkiyatlardaki %12'lik azalmanın iki katından fazla olurken, ABD'nin toplam çelik ihracatında dünya genelinde kaydedilen %19,3'lük düşüşün de oldukça üzerinde gerçekleşti. Kanada'nın ABD'nin toplam çelik ihracatındaki payı %41,8'den %37,3'e geriledi. Kanada'nın %25 oranındaki misilleme vergisinin 13 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından aylık sevkiyatlar Mart ayındaki 260.155 mt seviyesinden Nisan ayında 165.308 mt seviyesine sert bir düşüş kaydederken, daha sonra bir daha Mart ayındaki seviyeye ulaşamadı.

8 Eylül tarihinde vergilerin %50'ye çıkarılmasının sevkiyatları daha da aşağı çekmesi bekleniyor.