Kanadalı çelik üreticileri vergi tehdidi karşısında ABD ile diyalog kurulmasını istiyor

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın Kanada’dan ithal tüm ürünlere vergi getirmeye yönelik planlarının ardından konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Cobden, Kanada ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminin yıllık yaklaşık 20 milyar $ seviyesinde yer aldığına, ABD’nin çelik ithalatının %20’sini Kanada’nın ve Kanada’nın çelik ithalatının %40’ını ise ABD’nin oluşturduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte Kanada’nın Kuzey Amerika çelik sektörünü korumak, Çin’in haksız ticaret uygulamaları ve çelik kapasite fazlasıyla oluşturduğu tehditle mücadele etmek için aynı düzeyde vergi ve ticaret önlemleri uygulayarak ABD’nin safında yer aldığını vurguladı.

Tüm bunları göz önünde bulunduran CSPA yetkilisi, ABD’nin Kanada’dan ithal çelik ürünlerine uygulayacağı vergilerin otomotiv, enerji ve inşaat gibi birçok sektörü çok olumsuz etkileyeceğinin, aynı zamanda Amerikalı ve Kanadalı alıcıların daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına yol açacağının altını çizdi. Dolayısıyla Cobden, Kanada hükümetine ABD’deki yeni yönetimle diyalog kurma ve Kuzey Amerika olarak birlikte hareket etmenin dünyadaki ciddi tehditlere karşı iki ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendireceğini gösterme çağrısında bulundu.