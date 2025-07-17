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Kanada çelik sektörünü korumak için yeni önlemler açıkladı

Perşembe, 17 Temmuz 2025 12:14:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel çelik ticaretinde artan gerginlikler ve olası ticaret sapmaları nedeniyle Kanada yerel çelik sektörünü savunmak için harekete geçiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, piyasayı istikrara kavuşturmak, Kanadalı çelik işçilerini korumak ve yerel üretime ilişkin yeni yatırımların önünü açmak için kapsamlı bir strateji açıkladı. Söz konusu plan, sıkı ithalat kısıtlamaları, doğrudan sektör finansmanı ve büyük ulusal projelerde Kanada çeliğine öncelik vermeye yönelik reformları içeriyor.

Ticaret sapmasını önlemek için büyük ithalat kısıtlamaları

Kanada serbest ticaret anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerden gelen çelik ürünleri için vergiye tabi kota tonajını 2024 yılında kaydedilen ithalat seviyelerine kıyasla %50 daraltacak ve kota tonajını aşan ülkeler %50 vergiye tabi olacak. STA bulunan (ABD hariç) ülkelerden gelen çelik ürünlerine ise 2024 yılında kaydedilen seviyelerde vergiye tabi kota tonajı getirilecek ve yine kotayı aşan ürünlere %50 oranında vergi uygulanacak. Söz konusu değişiklikler önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Buna ek olarak Kanada, Temmuz ayı sonuna kadar Çin’de eritilip dökülen çelik içeren ürünlerin ABD dışındaki ülkelerden ithalatına ek %25 vergi uygulayacak.

Öte yandan hükümet, yerel ürünlerde yine yerel çelik kullanımını desteklemek için muafiyet çerçevesini gözden geçiriyor. Ayrıca Kanada, ABD ile ikili görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye paralel olarak ve daha geniş kapsamlı çelik müzakerelerini de göz önünde bulundurarak mevcut çelik ticaret anlaşmalarını yeniden değerlendirecek. 

Çelik iş gücüne yönelik yatırımlar

Hükümet, ülkenin dayanıklı bir çelik ekosistemine geçişini sağlamak için bazı yatırımlar yapacak. İşgücü Piyasası Geliştirme Anlaşmalarına 70 milyon $ tahsis edilmesi; çelik şirketlerinin rekabetçi yerel üretimini ölçeklendirmelerine ve istihdam yaratmalarına yardımcı olmak için Stratejik İnovasyon Fonu’na 1 milyar $ ayrılması; nakit akışı sıkıntısı çeken küçük ve orta ölçekli çelik işletmelerine destek sağlamak üzere Kanada İş Geliştirme Bankasının Büyümeye Yönelik girişiminin iyileştirilmesi söz konusu yatırımlar arasında yer alıyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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