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Kanada Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik geçici antidamping vergisini iptal etti

Cuma, 18 Temmuz 2025 11:30:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Türk üretici Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi soruşturmasını iptal ettiğini açıkladı.

CBSA, Borçelik’ten ithal söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satılmadığını tespit etti. Soruşturmanın ön sonuçlarının açıklanmasından bu yana tahsil edilen geçici vergiler ithalatçılara iade edilecek ve bir daha alınmayacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket için belirlenen geçici antidamping vergisi %22,9 oranında yer alıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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