Kametstal kesintisiz elektrik temini için trafo merkezini yenileyecek

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal, elektrik dağıtımını iyileştirmek amacıyla Novodomennaya trafo merkezinde modernizasyon çalışmalarına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu trafo merkezinin çelik üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu, yüksek fırınlar, soğutma sistemleri ve diğer başlıca ekipmanlara güç sağladığı ifade edildi.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında Kamerstal, Avrupa’dan temin ettiği 12 hücreden oluşan 6 kV’lik son teknoloji şalt sahası kurulumu yaparak trafo merkezinin elektrik dağıtım kalitesini ve personel güvenliğini artıracak. Bu sayede Novodomennaya, şirketin faaliyetlerine yönelik kesintisiz elektrik tedariki yapabilecek.