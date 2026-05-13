JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Nisan 2026’da %1 düştü

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 09:43:23 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in konsolide ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık bazda %1 düşüşle 2,12 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, yerel üretimdeki düşüşün temel nedeninin Karnataka’daki Vijayanagar tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırının (BF3) kapasite artırımı amacıyla planlı bakım duruşuna alınması olduğunu belirtti.

Hindistan operasyonlarında kapasite kullanım oranı BF3 hariç tutulduğunda yaklaşık %94 seviyesinde gerçekleşirken, BF3 kapasitesi dahil edildiğinde bu oran %83’e geriledi.

JSW Steel’in yıllık konsolide ham çelik kurulu kapasitesi 35,7 milyon mt seviyesinde bulunurken, şirket önümüzdeki dört yıl içinde bu kapasiteyi yıllık 48,9 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor.


