SAIL’in Rourkela tesisi 2025-26 mali yılında rekor levha üretimine ulaştı

Hindistan devletine bağlı Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela Çelik Tesisi (RSP), yeni levha haddehanesinde (NPM) 2025-26 mali yılında 932.400 mt ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık üretim seviyesine ulaştı.

Şirket, söz konusu tesisten önceki en yüksek levha üretiminin 2024-25 mali yılında 931.919 mt seviyesinde kaydedildiğini belirtti.

Ayrıca bu rekor üretim seviyesine, 2025-26 mali yılının tamamlanmasına birkaç hafta kala ulaşıldığı ifade edildi.

Şirket, üretimin ince kalınlıklardaki ürünlerin yanı sıra özel endüstriyel uygulamalara yönelik özel kalite levhaları da kapsadığını ve kritik savunma ile altyapı sektörlerine tedarik sağlama hazırlıkları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.