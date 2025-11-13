Hindistan çelik sektörünün büyümesi Eylül 2025’te hız kesti ancak görünüm halen güçlü

Hindistan çelik sektörü 2025 yılı Eylül ayında büyümeye devam etti ancak büyüme hızı önceki aylara kıyasla yavaşladı. Muson yağışlarının tüketimi etkilemesi nedeniyle ham çelik üretimi aylık bazda gerilerken, otomotiv sektörü hariç tüm sektörlerde hafif bir durgunluk gözlendi.

Eylül ayında sanayi üretim endeksi %4 ile son üç ayın en düşük büyüme oranını kaydetti. Madencilik, temel hammaddeler ve dayanıklı olmayan tüketim malları üretiminde düşüş görülürken, imalat sektörü ile dayanıklı tüketim malları sektörlerinde üretim güçlü artışlar kaydetti.

Aynı şekilde sekiz ana altyapı sektörünün üretim performansını ölçen endeks de düşüş kaydetti. Temel altyapı üretimi %3 ile son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Kömür, ham petrol, doğal gaz ve rafine ürünlerin üretimi gerilerken, çelik, çimento ve elektrik üretimi arttı.

Ham çelik üretimi aylık bazda geriledi

Hindistan’ın ham çelik üretimi Eylül 2025’te aylık bazda %4 düşüşle 13,56 milyon mt seviyesine indi. Uzayan muson dönemi talebi baskıladığı için bazı üreticiler üretim kesintilerine gitti. Aynı dönemde pik demir üretimi de aylık bazda %6 düşerek 680.000 mt oldu.

Çelik ihracat ve ithalatı arttı

Eylül ayında Hindistan’ın çelik ihracatı aylık bazda %22 artışla 850.000 mt seviyesine yükselirken, ithalat %14 artışla 740.000 mt oldu. AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki olası ek maliyetler nedeniyle Avrupalı alıcıların alımlarını öne çekmesi, ihracattaki artışta rol oynadı. Ayrıca küresel fiyatların cazip seviyelerde yer alması ve Hindistan’da ihtiyaç duyulan bazı ürünlerin bulunabilirliğinin sınırlı olması da bu artışı destekledi. Ancak koruma vergileri ve diğer ticaret önlemlerinin etkisiyle, ithalat yıllık bazda %30 düşüş gösterdi.

Demir cevheri ithalatı aylık bazda düştü

Eylül ayında Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ithalatı aylık bazda %12 düşerek 1 milyon mt oldu ancak yıllık bazda halen yüksek seviyelerde. Yüksek tenörlü cevher arzının daralması ve rekabetçi fiyatlar, ithalat talebini artırmaya devam etti.

Kömür üretimi düşerken, ithalat hafif arttı

Muson yağışlarından kaynaklanan operasyonel aksaklıklar nedeniyle Hindistan’ın kömür üretimi Eylül ayında önceki aya kıyasla %2 düşerek 68 milyon mt seviyesine indi. Talep zayıf seyrederken, devlete ait elektrik santrallerinin alımları düşük seyretti.



Coal India, Eylül ayına yönelik üretim hedefini tutturamadı ve üretim hacmi yıllık bazda %4 düşüşle 48,97 milyon mt oldu.



Öte yandan kömür stoklarındaki hafif azalma nedeniyle ithalat aylık bazda %3 artarak 20,63 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları tatiller ve vergi indirimleriyle hız kazandı

Eylül ayında Hindistan’ın otomobil üretimi aylık bazda %12 artışla 3,07 milyon adet gerçekleşti ve Ocak 2024’ten bu yana ilk kez 3 milyon seviyesini aşmış oldu. Vergi indirimleri sonrası tüketici güveninin artması bu gelişmede rol oynadı.



Otomobil satışları da aylık bazda %14 artışla 2,69 milyon adet oldu. İlk 21 gün, vergi indirimlerinin yürürlüğe girmesi beklendiği için durgun geçse de Navratri festivalinin başlaması ve yatay kalan faiz oranları talebi artırdı.

Buna karşılık vergi indirimleri sonrası içten yanmalı motorlu ve hibrit araçların nispeten daha cazip fiyatlara sahip olması nedeniyle elektrikli araç satışları %1,4 düşüşle 141.300 adede geriledi.

Elektrik tüketimi muson nedeniyle yatay seyretti

Günlük ortalama elektrik tüketimi aylık bazda 4,86 milyon birim seviyesinde yatay kaldı. Uzayan muson sezonu nedeniyle hava koşulları talebi sınırlarken, sanayi faaliyetlerindeki yavaşlama da tüketimi düşürdü.

İhracat bir miktar yükseldi

Hindistan’ın ihracatı yıllık bazda %4 artışla 36,4 milyar $ olurken, petrol ve mücevher ihracatı bu artışta etkili oldu. Buna rağmen ABD’nin Hindistan’dan ithalatını aylık bazda %12 azaltması dikkat çekti.

Dolaylı vergilerden elde edilen gelir, indirimlere rağmen arttı

Devletin dolaylı vergilerden elde ettiği gelir aylık bazda %1,6 artışla 1,89 trilyon INR seviyesine çıktı. 22 Eylül’de 375 üründe yürürlüğe giren vergi indirimleri, ilk üç haftadaki durgun talebi tersine çevirerek tüketimi canlandırdı.

İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi geriledi

Eylül ayında Hindistan’ın imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi üç aylık büyümenin ardından hafifçe geriledi. Endeks, 1,6 puanlık düşüşle 57,7 seviyesinde açıklandı. Yeni siparişler ve üretim artışı Mayıs’tan bu yana en düşük hızda olsa da üreticiler dolaylı vergilerde yapılan indirimler nedeniyle iyimser. Ayrıca yeni ihracat siparişleri, ABD pazarındaki kaybı telafi ederek Eylül ayında artış gösterdi.

Beklentiler

Eylül ayında görülen hafif yavaşlamaya rağmen kısa vadeli görünüm güçlü. Vergi indirimlerinin tüketimi artırması ve festival sezonunun etkisiyle Ekim ayında rekor düzeyde bir büyüme bekleniyor. Bu eğilim, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin Ekim ayında 59,2 puana yükselmesinden de anlaşılıyor. Güçlü talepten gelen desteğin diğer nihai mamul segmentlerinde de görülmesi öngörülüyor.

Kaynak: BigMint