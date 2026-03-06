SAIL’in Bhilai tesisi 2025-26 mali yılının Nisan-Şubat döneminde rekor üretim gerçekleştirdi

Steel Authority of India Limited bünyesindeki Bhilai Steel Plant (BSP), şirket açıklamasına göre 2025-26 mali yılının Nisan-Şubat döneminde tarihinin en yüksek ham çelik ve nihai mamul üretimini gerçekleştirdi.

BSP söz konusu dönemde 5.241.983 mt ham çelik üretimi kaydederek 2024-25 mali yılının aynı döneminde elde edilen önceki en yüksek seviyeyi geride bıraktı.

Nihai mamul üretimi ise 4.938.920 mt seviyesine ulaşarak 2023-24 mali yılının Nisan-Şubat döneminde kaydedilen önceki rekoru aştı.

Tesiste kütük üretimi 2.184.398 mt seviyesinde gerçekleşerek 2024-25 mali yılının aynı döneminde kaydedilen 2.170.811 mt’luk üretimi geride bıraktı.

Bunun yanı sıra çubuk ve filmaşin haddehanesi de 961.363 mt üretimle yeni bir rekor kırdı. Bu rakam, 2024-25 mali yılının Nisan-Şubat döneminde kaydedilen 919.914 mt seviyesini aştı. Levha haddehanesi ise 256.555 mt ile bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaştı.