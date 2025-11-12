2025’in Ekim ayında Hindistan’ın nihai mamul ihracatı artarken, ithalat sert düşüş kaydetti

Hindistan’ın nihai mamul ihracatı 2025 yılının Ekim ayında artışını sürdürürken, ithalat hacimleri hem aylık hem de yıllık bazda sert düşüşler kaydetti. Çelik Bakanlığına bağlı Birleşik Tesisler Komitesi’nin (JPC) geçici verilerine göre aynı dönemde çelik üretimi ve tüketimi de hem aylık hem yıllık bazda artış kaydetti. Bu veriler, geçtiğimiz ay sektörün güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ortaya koyuyor.

Ham çelik üretimi aylık ve yıllık bazda arttı

Hindistan’ın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık bazda %3,3, yıllık bazda ise %9,4 artarak 14,01 milyon mt’a yükseldi. Nisan–Ekim 2025 döneminde toplam üretim 96,081 milyon mt olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemindeki 86,034 milyon mt’a kıyasla %11,7 artış gösterdi.

Nihai mamul üretimi hafif artış gösterdi

Nihai mamul üretimi Ekim ayında aylık bazda %1,6, yıllık bazda %10,1 artışla 13,442 milyon mt’a yükseldi. Nisan–Ekim 2025 dönemi için toplam nihai mamul üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 artışla 91,88 milyon mt olarak kaydedildi.

Çelik ihracatı aylık bazda yükselişini sürdürdü

Aynı ayda Hindistan’ın nihai mamul ihracatı aylık bazda %9,6, yıllık bazda ise %44,8 artışla 0,64 milyon mt’a çıktı. Nisan–Ekim döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemindeki 2,75 milyon mt’a kıyasla %25,3 artarak 3,45 milyon mt olarak gerçekleşti.

Nihai mamul çelik ithalatı aylık ve yıllık bazda sert düştü

Nihai mamul çelik ithalatı Ekim ayında aylık bazda %29,6, yıllık bazda ise %55,6 düşüşle 0,45 milyon mt’a geriledi. Nisan–Ekim döneminde toplam ithalat yıllık %34,1 düşüşle 3,804 milyon mt’a indi.

Nihai mamul tüketiminde yükseliş devam etti

Hindistan’da nihai mamul tüketimi Ekim ayında aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise tüketim %4,8 artışla 13,642 milyon mt’a çıktı. Nisan–Ekim döneminde toplam tüketim yıllık %7,8 artışla 92,5 milyon mt oldu.

Beklentiler

Hindistan çelik piyasasının kısa vadede istikrarlı seyretmesi bekleniyor. Güçlü ihracat performansı, istikrarlı üretim ve altyapı yatırımlarının desteklediği güçlü tüketim trendleri piyasanın temel dayanakları olmaya devam ediyor. Ancak küresel fiyatlardaki zayıflama nedeniyle ihracat hızında bir yavaşlama görülebilir. Buna karşın yerli arzın yeterli seviyede olması ve temkinli alım eğilimi sayesinde ithalatın sınırlı kalması bekleniyor.

Kaynak: BigMint