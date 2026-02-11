 |  Giriş 
JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Ocak 2026’da %2 düştü

Çarşamba, 11 Şubat 2026 09:57:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da faaliyet gösteren JSW Steel Limited, Ocak 2026’da geçen yılın aynı ayına kıyasla %2 düşüşle 2,48 milyon mt konsolide ham çelik üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, Ocak ayında Hindistan’daki operasyonlarında ham çelik üretiminin 2025’in aynı ayındaki 2,452 milyon mt seviyesine kıyasla yatay kalarak 2,458 milyon mt seviyesinde yer aldığını belirtti.

Ülkenin tek lokasyondaki en büyük çelik tesisi olan ve yıllık 17,5 milyon mt kapasiteye sahip Vijayanagar tesisindeki 3 No’lu yüksek fırın, kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle Eylül 2025’ten bu yana devre dışı bulunuyor. Bu nedenle şirketin Hindistan’daki tesislerinde kapasite kullanım oranı %85 seviyesinde kaydedildi. Şirket, devre dışı olan yüksek fırın hariç tutulduğunda kapasite kullanım oranının %93 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan JSW’nin ABD Ohio tesisinde üretim, Aralık 2025 ortasından 11 Ocak 2026’ya kadar döküm makinesinin planlı modernizasyonu nedeniyle kısıtlandı. Böylece söz konusu tesiste üretim yıllık bazda %74 düşüşle 17.000 mt seviyesine geriledi.


