 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi 2025-26 mali yılında %8 arttı

Cuma, 10 Nisan 2026 13:45:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistanlı çelik üreticisi JSW Steel Limited, 2025-26 mali yılında konsolide ham çelik üretimini bir önceki mali yıla kıyasla %8 artışla 30,14 milyon mt seviyesine çıkararak kaydetti.

Şirketin Hindistan’daki operasyonlarından elde ettiği ham çelik üretimi ise aynı dönemde %8 artışla 29,25 milyon mt olarak gerçekleşti.

2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart), şirketin yurt içi operasyonlarından üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %1 düşüşle 7,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, Hindistan’ın güneyindeki Salem çelik tesisinde gerçekleştirilen modernizasyon kapsamında yeni bir pota ocağı ve vakumlu gaz gidericinin Şubat 2026’da devreye alındığını ve bu sayede tesisin kapasitesinin yıllık 1 milyon mt seviyesinden 1,15 milyon mt seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Öte yandan Vijaynagar çelik tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırının Eylül 2025’ten itibaren devre dışı kalmasının, mali yıl boyunca kapasite kullanım oranı ve üretim üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis