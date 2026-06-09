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JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Mayıs 2026’da %15 arttı

Salı, 09 Haziran 2026 12:05:01 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel Limited’in konsolide ham çelik üretimi Mayıs 2026’da yıllık bazda %15 artarak 2,29 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, üretimdeki güçlü artışın Dolvi çelik tesisinin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesi ve ortak girişimlerde üretimin artırılması sayesinde gerçekleştiği belirtildi.

Şirketin Hindistan’daki operasyonlarından elde edilen ham çelik üretimi Mayıs ayında yıllık bazda %15 artışla 2,19 milyon mt olarak kaydedildi. ABD’de faaliyet gösteren JSW Steel Ohio tesisinin üretimi ise Mayıs 2025’teki 79.000 mt seviyesinden Mayıs 2026’da 95.000 mt seviyesine yükseldi.

Şirket açıklamasında, güçlü üretim performansına rağmen stratejik kapasite artırımı projelerinin sürdürüldüğü belirtildi. Hindistan’ın güneyindeki amiral gemisi konumundaki Vijayanagar çelik tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırının (BF3) kapasite artırımı çalışmaları kapsamında duruşta olduğu ifade edildi. Söz konusu yüksek fırının bu ay içinde yeniden devreye alınmasının beklendiği ve bunun önümüzdeki aylarda üretime ilave destek sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

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