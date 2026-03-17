JSW Steel ve Tata Steel propan gazı arzındaki sıkıntı için hükümetten müdahale bekliyor

Hint çelik üreticileri JSW Steel Limited ve Tata Steel Limited, boyalı çelik üretimini etkileyen propan gazı tedarikindeki aksaklıkların giderilmesi için hükümetten müdahale talep etti.

Sektör kaynaklarına göre çelik kaplama sürecinde çinko eritimi için kritik öneme sahip olan propan gazındaki arz sıkıntısı, şirketlerin son yıllarda önemli yatırımlar yaptığı boyalı xürün segmentinde ciddi üretim sorunlarına yol açıyor. Propan gazı, doğal gaz işleme ve petrol rafinasyonu süreçlerinin bir yan ürünü olarak elde ediliyor.

Kaynaklar, JSW Steel Limited’in hükümete yaptığı başvuruda yakıt tedarikindeki kesintiler ve deniz taşımacılığındaki aksaklıkların operasyonel istikrarı ve tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ilettiğini belirtti. Bu kapsamda şirketin kaplamalı ürün biriminin, hükümetin üretim teşvik programı kapsamında yer alan teneke ürünlerde satış ve tedarik yükümlülüklerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya olduğu ve bu nedenle altı aylık süre uzatımı talep ettiği ifade edildi.

Şirketin ayrıca Orta Doğu’daki savaş nedeniyle LNG sevkiyatlarının aksamasını gerekçe göstererek başlıca tedarikçilerinden biri olan Petronet LNG’den mücbir sebep bildirimi aldığı öğrenildi.

Hindistan hükümeti daha önce Hürmüz Boğazı üzerinden geçen LNG sevkiyatlarının aksaması üzerine acil önlemler alarak doğal gaz kullanımını öncelikli sektörlerle sınırlamış, çelik sektörü bu kapsamın dışında bırakılmıştı.

Öte yandan hafta başında Jindal Stainless Limited de endüstriyel gaz arzındaki sıkıntıların operasyonlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı. Şirket, propan, LPG ve doğal gaz gibi girdilere yüksek bağımlılık nedeniyle üretim süreçlerinin sekteye uğradığını belirtmişti.