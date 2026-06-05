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Fives, JSW Steel’in Hindistan’daki yeni silisli sac hatları için tavlama fırınları tedarik edecek

Cuma, 05 Haziran 2026 13:53:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Fives Group, Hindistanlı çelik üreticisi JSW Steel ile Hindistan’da yeni bir silisli sac projesi için önemli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fives Group tarafından yapılan açıklamaya göre proje JSW Steel’in Vijayanagar Works tesisinde gerçekleştirilecek ve taneleri yönlendirilmemiş silisli sac kalitelerinin üretimine yönelik üç işleme hattının tasarımını ve inşasını kapsayacak. Söz konusu kaliteler elektrikli araçlarda ve elektrik motorlarında kullanılıyor.

Projenin kapsamı yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip bir tavlama ve asitleme hattı ile her biri yıllık 270.000 mt üretim kapasitesine sahip iki tavlama ve kaplama hattını içeriyor.

Bununla birlikte sözleşme Belçika merkezli mühendislik şirketi John Cockerill ile konsorsiyum halinde imzalandı. Anlaşma kapsamında Fives, üç hattın tamamı için tavlama fırınlarını tasarlayacak ve tedarik edecek. Şirket, teknolojilerinin yüksek performanslı taneleri yönlendirilmemiş silisli sac kaliteleri için gerekli olan hassas sıcaklık kontrolünü, şerit kalitesini ve metalürjik özellikleri sağlayacağını belirtti.

Fives’a göre Hindistan’ın en büyük özel sektör çelik üreticisi JSW Steel, ülkenin çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefleyen sanayi kalkınma planlarını destekleme çabaları kapsamında silisli sac üretimine başlamak istiyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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