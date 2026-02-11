 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Danieli,...

Danieli, JSW Steel’in Dolvi sıcak şerit haddehanesi için su arıtma tesisi tedarik edecek

Çarşamba, 11 Şubat 2026 11:31:05 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Dolvi tesisindeki 4,5 milyon mt kapasiteli sıcak şerit haddehanesinin 3. fazında kullanılmak üzere bir su arıtma tesisi tedariki için Hint çelik üreticisi JSW Steel ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dolvi’deki en büyük su arıtma projelerinden biri

Danieli’ye göre yeni su arıtma tesisi, JSW Steel’in Dolvi tesisindeki ince slab döküm ve haddeleme faaliyetlerinde kullanılan sıcak şerit haddehanesi, sürekli döküm makinesi ve tünel fırınlarına soğutma suyu sağlayacak. Yeni tesisin 2026’nın Aralık ayı itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

Tesisin toplam soğutma suyu devre debisi yaklaşık 58.000 m³/saat olacak. Tesis üreticisi söz konusu kapasitenin bu projeyi Danieli tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük su arıtma tesislerinden biri haline getireceğini belirtti.

Danieli teknolojisi ile verimlilik sağlanacak

Danieli, arıtma tesisinin yüksek debilerde derin su filtrasyonu için tasarlanmış patentli filtrasyon teknolojisi DanFilters™’i kullanacağını vurguladı. Şirket kompakt yapılandırma sayesinde Dolvi tesisinde önemli bir gereklilik olan verimli alan kullanımı sağlayacağını, aynı zamanda üretimde yüksek verimlilik imkanı tanıyıp bakım işlemlerini kolaylaştıracağını belirtti.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint üreticiler Mayıs teslimatlı yassı mamul baz fiyatlarını artırmaya başladı

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları talep yavaş toparlandığı için çoğunlukla yatay

10 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Thyssenkrupp India’nın JSW-JFE’nin bağlı kuruluşuna satışı onaylandı

12 Ara | Çelik Haberler

Hint JSW Steel’in bağlı kuruluşu yeni sıcak şerit tesisinde faaliyetlere başladı

01 Nis | Çelik Haberler

Hint JSW Steel SMS Group’tan yeni döküm ve haddeleme tesisi sipariş etti

07 Mar | Çelik Haberler

Hint entegre üreticiler Ekim ayı için yerel yassı mamul baz fiyatlarını artırdı

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

İki Hint üretici yassı mamul baz fiyatlarını yükseltti

25 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Hint RSTL ve JSW Steel Limited tedarik, üretim ve dağıtım için anlaşma imzaladı

18 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları yükselişe geçti

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hint JSW Steel Temmuz teslimli sıcak rulo sac baz fiyatını aşağı çekti

06 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis