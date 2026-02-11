Danieli, JSW Steel’in Dolvi sıcak şerit haddehanesi için su arıtma tesisi tedarik edecek

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Dolvi tesisindeki 4,5 milyon mt kapasiteli sıcak şerit haddehanesinin 3. fazında kullanılmak üzere bir su arıtma tesisi tedariki için Hint çelik üreticisi JSW Steel ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dolvi’deki en büyük su arıtma projelerinden biri

Danieli’ye göre yeni su arıtma tesisi, JSW Steel’in Dolvi tesisindeki ince slab döküm ve haddeleme faaliyetlerinde kullanılan sıcak şerit haddehanesi, sürekli döküm makinesi ve tünel fırınlarına soğutma suyu sağlayacak. Yeni tesisin 2026’nın Aralık ayı itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

Tesisin toplam soğutma suyu devre debisi yaklaşık 58.000 m³/saat olacak. Tesis üreticisi söz konusu kapasitenin bu projeyi Danieli tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük su arıtma tesislerinden biri haline getireceğini belirtti.

Danieli teknolojisi ile verimlilik sağlanacak

Danieli, arıtma tesisinin yüksek debilerde derin su filtrasyonu için tasarlanmış patentli filtrasyon teknolojisi DanFilters™’i kullanacağını vurguladı. Şirket kompakt yapılandırma sayesinde Dolvi tesisinde önemli bir gereklilik olan verimli alan kullanımı sağlayacağını, aynı zamanda üretimde yüksek verimlilik imkanı tanıyıp bakım işlemlerini kolaylaştıracağını belirtti.