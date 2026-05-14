JSW Steel’in Ocak-Mart çeyreğinde kârı varlık satışı sayesinde 10 kattan fazla arttı

Perşembe, 14 Mayıs 2026 14:48:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint JSW Steel Limited, 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) konsolide net kârının, önceki mali yılın aynı dönemindeki 15,01 milyar INR’ye (156,87 milyon $) kıyasla 163,7 milyar INR (1,72 milyar $) seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Kârdaki güçlü artışın büyük ölçüde, bağlı ortaklığı Bhushan Power and Steel Limited’in (BPSL) çelik operasyonlarının Japon JFE Steel ile kurulan ortak girişim şirketi JSW JFE Steel’e toplu satışından kaynaklanan tek seferlik kazançtan kaynaklandığı belirtildi.

Toplu satıştan elde edilen kazancın 180,51 milyar INR (1,89 milyar $) seviyesinde olduğu, BPSL varlıklarının ortak girişime devrinden elde edilen toplam satış gelirinin ise yaklaşık 294,75 milyar INR (3,08 milyar $) olduğu ifade edildi.

JSW Steel, çelik üretim kapasitesini 31,9 milyon mt seviyesinden 2029-30 dönemine kadar 48,8 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını belirtirken, Hindistan’daki varlığını genişletmek amacıyla JFE Steel ve POSCO ile ortak girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde JSW Steel Limited’in toplam satış gelirleri yıllık bazda %14 artışla 511,8 milyar INR (5,35 milyar $) seviyesine ulaştı.


