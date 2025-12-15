 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel Vijayanagar tesisinin yeni RH biriminde faaliyete başladı

Pazartesi, 15 Aralık 2025 14:55:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Hint çelik üreticisi JSW Steel’in iştiraki JSW Vijayanagar Metallics Ltd.’nin (JVML) Hindistan’daki Vijayanagar tesisinde kurulan yeni 350 mt kapasiteli Ruhrstahl Heraeus (RH) vakum gaz giderme birimini başarıyla devreye aldığını açıkladı. SMS group söz konusu birimin hızlı pota değişimi sağlayan bir yapılandırma içerdiğini ve yıllık üç milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli çelik üretimi yapabileceğini belirtti.

SMS group’a göre bahsi geçen yapılandırma ikincil metalurji alanında önemli bir ilerlemeye işaret ederken, geleneksel RH birimlerine kıyasla daha yüksek süreç verimliliği, güvenlik ve üretim hızı sağlıyor. SMS group ayrıca RH sürecinin JVML’nin daha temiz ve üstün mekanik özelliklere sahip çelik üretmesine olanak tanıdığını ve bu ürünlerin inşaat, altyapı, imalat, otomotiv ve enerji gibi sektörlerin gereksinimlerini karşıladığını ifade etti.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan JSW Steel Başkan Yardımcısı Nikhil Agashe, yeni birimin üretim kabiliyeti ve ürün kalite esnekliği açısından önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti. Agashe, SMS group tarafından geliştirilen sistemin JVML’nin 4 No’lu çelik tesisine sorunsuz şekilde entegre edildiğini, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarırken, güvenlik ve bakım kolaylığını da artırdığını söyledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JFE Steel, BPSL çelik tesisini işletmek için JSW Steel ile ortak girişime imza atıyor

03 Ara | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Ekim ayında %9 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

28 Eki | Çelik Haberler

Hint Jindal SAW Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %64 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

JSW Steel’in net kârı 2025-2026 mali yılı ikinci çeyreğinde %307 arttı

17 Eki | Çelik Haberler

JSW Steel Dolvi Works tesisinde ikinci RH birimini devreye aldı

11 Eyl | Çelik Haberler

Andhra Pradesh eyaletinden JSW Steel’in çelik projesine onay geldi

30 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel 2025-26 mali yılına yönelik sermaye harcamalarını %19 artırdı

22 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel: Hindistan’ın koruma vergisini artırması gerekiyor

21 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %158 arttı

18 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis