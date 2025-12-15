JSW Steel Vijayanagar tesisinin yeni RH biriminde faaliyete başladı

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Hint çelik üreticisi JSW Steel’in iştiraki JSW Vijayanagar Metallics Ltd.’nin (JVML) Hindistan’daki Vijayanagar tesisinde kurulan yeni 350 mt kapasiteli Ruhrstahl Heraeus (RH) vakum gaz giderme birimini başarıyla devreye aldığını açıkladı. SMS group söz konusu birimin hızlı pota değişimi sağlayan bir yapılandırma içerdiğini ve yıllık üç milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli çelik üretimi yapabileceğini belirtti.

SMS group’a göre bahsi geçen yapılandırma ikincil metalurji alanında önemli bir ilerlemeye işaret ederken, geleneksel RH birimlerine kıyasla daha yüksek süreç verimliliği, güvenlik ve üretim hızı sağlıyor. SMS group ayrıca RH sürecinin JVML’nin daha temiz ve üstün mekanik özelliklere sahip çelik üretmesine olanak tanıdığını ve bu ürünlerin inşaat, altyapı, imalat, otomotiv ve enerji gibi sektörlerin gereksinimlerini karşıladığını ifade etti.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan JSW Steel Başkan Yardımcısı Nikhil Agashe, yeni birimin üretim kabiliyeti ve ürün kalite esnekliği açısından önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti. Agashe, SMS group tarafından geliştirilen sistemin JVML’nin 4 No’lu çelik tesisine sorunsuz şekilde entegre edildiğini, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarırken, güvenlik ve bakım kolaylığını da artırdığını söyledi.