JSW Steel Mozambik’te koklaşabilir taş kömürü madeni geliştirecek

Hindistanlı üretici JSW Steel Limited, Mozambik’te bulunan Minas de Revuboè koklaşabilir taş kömürü madenini aşamalı olarak geliştireceğini açıkladı.

Mozambik’in Tete eyaletindeki Moatize kömür havzasında bulunan Minas de Revuboè sahasının yaklaşık 850 milyon mt rezerv içerdiği ve bunun 250 milyon mt’luk kısmının kullanılabilir koklaşabilir taş kömürü potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

JSW Steel, madeni aşamalı şekilde geliştirmeyi planlıyor. Projenin ilk fazının yaklaşık iki buçuk yıl içinde tamamlanması ve yıllık 2,4 milyon mt birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Şirket açıklamasına göre proje, JSW Steel’in hammadde entegrasyon stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor ve çelik üretiminde en kritik ve maliyetli girdilerden biri olan koklaşabilir taş kömürü için uzun vadeli tedarik güvenliği sağlaması bekleniyor.

JSW Group yöneticilerinden Parth Jindal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2030 yılına kadar Hindistan’da çelik üretim kapasitemizi yıllık 50 milyon mt seviyesine çıkarırken bu varlığın stratejik ve çeşitlendirilmiş hammadde güvenliği sağlamasını ve küresel koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı JSW Steel’i korumasını bekliyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu da destekleyecek,” ifadelerini kullandı.