JSW Steel önümüzdeki yedi yılda 20 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel Limited Genel Müdürü Jayant Acharya ülkenin altyapı ve imalat sanayine yönelik yatırımlarını sürdürmesiyle çelik talebinin yıllık 300 milyon mt’un üzerine çıkacağı beklentisinden hareketle, önümüzdeki yedi yıl içinde yaklaşık 20 milyar $ yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Acharya, yıllık yaklaşık 3 milyar $’a karşılık gelen yatırım planlarının, Hindistan’ın altyapı yatırımları, şehirleşme, imalat sanayindeki büyüme ve artan yurt içi tüketim tarafından desteklenen bir “ulus inşa etme” dönemine girdiği görüşüne dayandığını belirtti.

Acharya, “Bu görüşü destekleyen en güçlü göstergelerden biri, Hindistan’ın kişi başına çelik tüketiminin artık 115 kg seviyesini aşmış olması,” dedi.

Son beş yılda çelik talebindeki büyümenin gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine oranının yaklaşık 1,5 kat seviyesine yükseldiğini belirten Acharya, geçmişte bu oranın bir kat veya daha düşük seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

JSW Steel Genel Müdürü büyüme stratejisinin yalnızca ham çelik kapasitesini artırmakla sınırlı olmadığını da vurguladı. Hindistan’ın silisli çelik, ambalaj çeliği ve otomotiv üretimi ile enerji dönüşümü sektörlerinde kullanılan ileri dayanımlı çelik gibi özel ürün gruplarında da yerli üretim kapasitesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Otomotiv üreticileri ve diğer sanayi kuruluşlarının ithalata bağımlılığı azaltmaya ve daha dayanıklı yerel tedarik zincirleri oluşturmaya çalışması nedeniyle yerlileştirme stratejisinin daha önemli hale geldiğini ifade eden Acharya, ileri dayanımlı çeliğin özellikle elektrikli araçlar dahil olmak üzere araçların hafifletilmesi ve enerji verimliliği gereklilikleri açısından kritik önem kazandığını söyledi.